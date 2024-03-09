Температурные качели и нетрезвые водители: жителей Красноярска предупредили об опасностях длинных выходных

Кроме этого, из-за потепления стало очень рискованно выезжать на лед водоемов. Делать это можно только там, где его толщина постоянно контролируется специалистами: на официальных ледовых переправах. Уточнить, какие из них продолжают работать, можно на сайте МЧС по Красноярскому краю. Напомним, что в целях безопасности, ледовая переправа «Шумиха-Хмельники-Берендей» на Красноярском водохранилище закрыта по 10 марта. Дальше все будет зависеть от погоды. Сейчас патрулирование акватории водохранилища усилено. Штраф для жителей за выезд на лед в запрещенных местах составляет до 3 тысяч рублей.