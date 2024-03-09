Температурные качели и нетрезвые водители: жителей Красноярска предупредили об опасностях длинных выходных

Многие с нетерпением ждали длинные мартовские выходные, чтобы провести как можно больше времени на свежем воздухе. Кто-то запланировал длительные прогулки по красноярским улицам и паркам, кто-то давно мечтал выбраться за город. Погода благоприятствует этим планам. Но синоптики и сотрудники ГИБДД предупреждают об опасностях, встреча с которыми может испортить отдых.
В Среднесибирском УГМС корреспонденту «КП»-Красноярск рассказали, что если в краевом центре ожидается плюсовая температура днем (например, 9 марта в Красноярской группе прогнозируется от — 2 до +3), то за пределами города возможен устойчивый «минус», особенно в горах. Так что не спешите переодеваться в легкие вещи и обязательно захватите с собой запас теплой одежды! Ведь, когда стемнеет, температура воздуха опустится в пределах от −8 до −13, а местами до −20. Помимо этого, не исключен слабый снег. На дорогах края сохраняется гололедица.
Автополицейские дали советы водителям, как вести машину при температурных качелях на скользкой дороге:
— проверьте техническое состояние машины перед поездкой и учтите, что менять шины на летние в Сибири пока рановато;
— постоянно помните о выборе безопасного скоростного режима, который может меняться в зависимости от состояния дорожного полотна;
— избегайте резких маневров и выезда на встречку;
— соблюдайте безопасную дистанцию между автомобилями.
Еще одной опасностью послепраздничных дней является вероятность встречи на трассах с машинами под управлением пьяных водителей. По ночам сотрудники ДПС проводят сплошные проверки на дорогах Красноярска и за его пределами в поисках нетрезвых людей за рулем. Они призывают красноярцев не оставаться в стороне и сообщать о подобных случаях по круглосуточному телефону под названием «Синяя линяя»: 263−10−19.
Кроме этого, из-за потепления стало очень рискованно выезжать на лед водоемов. Делать это можно только там, где его толщина постоянно контролируется специалистами: на официальных ледовых переправах. Уточнить, какие из них продолжают работать, можно на сайте МЧС по Красноярскому краю. Напомним, что в целях безопасности, ледовая переправа «Шумиха-Хмельники-Берендей» на Красноярском водохранилище закрыта по 10 марта. Дальше все будет зависеть от погоды. Сейчас патрулирование акватории водохранилища усилено. Штраф для жителей за выезд на лед в запрещенных местах составляет до 3 тысяч рублей.