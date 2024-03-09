Появились данные о запуске рейсов из Омска на север области

По представленной информации, с 15 марта 2024 года от Омского автовокзала запускают автобусы до Большеречья (маршрут № 1068). Согласно расписанию, они будут выполняться с понедельника по четверг с отправлением в 11:20 от Омского автовокзала и в 16:50 в обратном направлении — от Большереченской автостанции.