Появились данные о запуске рейсов из Омска на север области

По представленной информации, с 15 марта 2024 года от Омского автовокзала запускают автобусы до Большеречья (маршрут № 1068). Согласно расписанию, они будут выполняться с понедельника по четверг с отправлением в 11:20 от Омского автовокзала и в 16:50 в обратном направлении — от Большереченской автостанции.
Также возобновляется автобусное сообщение по маршруту «Омск-Знаменское» (рейс № 1116), относительно которого отмечено следующее:
«Рейсы с отправлением от Омского автовокзала в 16:30 и от Знаменской автостанции в 09:45 будут обслуживаться автобусами большого класса, рейсы с отправлением от Омского автовокзала в 07:00 и от Знаменской автостанции в 15:30 будут обслуживаться автобусами малого класса».
Наконец, в аналогичном режиме предусмотрено курсирование автобусов между Омском и Тарой (рейс № 1106). выезд из Омска запланирован в 17:30, в обратном направлении — в 10:00.