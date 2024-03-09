Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Москве гостиницу «Космос» у ВДНХ могут отремонтировать до 2029 года

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group рассматривает возможность проведения ремонта крупнейшей в РФ гостиницы Cosmos Moscow VDNH Hotel («Космос») в Москве к ее полувековому юбилею. Об этом ТАСС рассказал президент оператора Александр Биба.

«У нас есть гостиница “Космос”. Самая большая гостиница в стране — на 1,77 тыс. номеров. В 2029 году ей будет 50 лет. Мы сейчас глубоко занимаемся вопросом [ремонта]. Ищем возможность сделать это до 2029 года», — сказал он.

По словам президента оператора, за минувшие почти полвека гостиницу еще ни разу не реконструировали. При этом у нее высокая загрузка, в том числе за счет разного рода событий на ВДНХ.

Объем инвестиций в ремонт гостиницы пока оценивается, окончательное решение о реновации будет принято после расчета, добавил Биба.

Cosmos Hotel Group — российский гостиничный оператор. Входит в АФК «Система», созданную Владимиром Евтушенковым. В портфель компании входят около 40 отелей, в том числе премиум-класса и курортные комплексы в 20 городах России. В марте 2023 году компания приобрела 10 отелей у международной Wenaas Hotel Russia, работавших под брендами Radisson Blu, Park Inn by Radisson и Olympia Garde в Екатеринбурге, Москве, Мурманске и Санкт-Петербурге. Сейчас все они функционируют под маркой Cosmos.

Выручка Cosmos Hotel Group по итогу девяти месяцев 2023 года выросла в 2,3 раза, до 9,1 млрд рублей. Финансовые результаты за 12 месяцев 2023 года пока не были обнародованы.

недвижимость