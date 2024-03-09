В Москве гостиницу «Космос» у ВДНХ могут отремонтировать до 2029 года

Cosmos Hotel Group — российский гостиничный оператор. Входит в АФК «Система», созданную Владимиром Евтушенковым. В портфель компании входят около 40 отелей, в том числе премиум-класса и курортные комплексы в 20 городах России. В марте 2023 году компания приобрела 10 отелей у международной Wenaas Hotel Russia, работавших под брендами Radisson Blu, Park Inn by Radisson и Olympia Garde в Екатеринбурге, Москве, Мурманске и Санкт-Петербурге. Сейчас все они функционируют под маркой Cosmos.