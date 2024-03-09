Свердловская ГИБДД предупредила об опасности на трассах из-за непогоды

ДПС осуществляет контроль за безопасностью дорожного движения на данных трассах. «Призываем автомобилистов выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности в сложных погодных условиях», — добавили в ведомстве.



По данным Уральского Гидрометцентра, в субботу, 9 марта, в Свердловской области днем потеплеет до −1°…-6°, на севере до −11°. В этот день будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.



Виталий Красиков.