Туристы из 174 стран мира посетили Беларусь в 2023 году, пишет БелТА со ссылкой на главу Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирину Воронович. Представитель Минспорта также назвала топ-3 стран, из которых туристов было больше всего. Так, в лидерах Россия, за ней идут Литва и Латвия.
— В этом плане не последнюю роль играет роль указ, обеспечивающий безвизовый въезд в страну. Это плюс, — отметила Ирина Воронович.
И добавила, что если до пандемии коронавируса, то есть до 2020 года, в Гродненской и Брестской областях по безвизу приезжали в основном тургруппы, то сейчас заметна тенденция к путешествиям неорганизованными группами, когда туристы садятся в личное авто и маленькой компанией приезжают отдохнуть, что-то купить и просто прогуляться по городу.