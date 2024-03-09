Туристы из 174 стран мира посетили Беларусь в 2023 году

И добавила, что если до пандемии коронавируса, то есть до 2020 года, в Гродненской и Брестской областях по безвизу приезжали в основном тургруппы, то сейчас заметна тенденция к путешествиям неорганизованными группами, когда туристы садятся в личное авто и маленькой компанией приезжают отдохнуть, что-то купить и просто прогуляться по городу.