Стоматолог рассказал, чем опасны зубы мудрости

По его словам, зубы мудрости могут дать о себе знать в самый неподходящий момент, пишет «Пятый канал».
Немало проблем могут принести и восьмерки, если на соседние зубы (седьмые и шестые) устанавливаются коронки, вкладки, пломбы. Лосев советует в таком случае их сразу же удалять.
«Иначе потом контакты между зубами могут разойтись, и пища начнет застревать в межзубных промежутках, а это опять серьезный провокатор воспаления», — предупредил он.
Стоматолог добавил, что зуб мудрости может упираться в соседнюю семерку с отсутствием костной перегородки между ними, что чревато потерей обоих зубов.
А семерки, напомнил Лосев, важны для пережевывания пищи.