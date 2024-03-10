Вышла книга иркутского автора об истории тюремной системы России

Александр Наумов рассказал также, что КБЖД строили заключённые тюрем, которые были расположены на южном побережье Байкала, а также о том, что из Александровского централа заключённых отправляли на Николаевский железный завод, Усть-Кутский солеваренный завод, Бодайбинские золотые прииски и Бархатовские каменноугольные копи. А заключённые Иркутского тюремного замка строили Иркутск и пригород, и даже были первыми пожарными.