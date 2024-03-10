Вышла книга иркутского автора об истории тюремной системы России

Автор издания много лет был руководителем пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области. В книге рассказывается о 96 крупных тюрьмах и лагерях России, с документами XIX и XX веков. Материалы для книги Наумов собирал более 20 лет.
Есть там главы об Ангарлаге, Озерлаге, Южлаге и Тайшетлаге, а также о других сибирских лагерях сталинской эпохи. Рассказывается там о строительстве тюремного замка на Ольхоне: по задумке царского правительства, остров должен был стать самой большой тюрьмой в мире.
Александр Наумов рассказал также, что КБЖД строили заключённые тюрем, которые были расположены на южном побережье Байкала, а также о том, что из Александровского централа заключённых отправляли на Николаевский железный завод, Усть-Кутский солеваренный завод, Бодайбинские золотые прииски и Бархатовские каменноугольные копи. А заключённые Иркутского тюремного замка строили Иркутск и пригород, и даже были первыми пожарными.