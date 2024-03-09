В двух областях страны возможен гололед, предупреждает дорожный оператор

По данным национального оператора автомобильных дорог:
В Костанайской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской областях и в Астане ожидается туман. Возможно ограничение видимости на автодорогах.
В Абайской и в Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки в виде снега и дождя, в следствии чего возможно образование гололеда.
Также они поделились картой погодных условий по состоянию на 11:45.
«Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании дальних поездок», — обратились к автолюбителям в «КазАвтоЖол».
«Казгидромет» выпустил штормовое предупреждение на 9 марта. По прогнозам синоптиков, по стране пройдут дожди, снег, а также усилятся порывы ветра.