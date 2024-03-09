Петербург накрыли пылевые бури из-за гор песка, которым щедро посыпали город зимой

Каждую весну Петербург превращается в гигантскую песочницу. Дома, дворцы и улицы — все словно из песка! Повсюду от этих «куличиков» пыль: на машинах, в квартирах, в носу и глазах. Все это последствия зимы. Снег наконец-то растаял, а под ним — горы песка, высыпанного коммунальщиками в процессе борьбы с гололедом. Теперь работникам ЖКХ все это надо быстренько убрать, а то мы задохнемся.
УСТРАИВАТЬ КАТОК ИЛИ УБИРАТЬ ПЕСОК?
Из-за сильных морозов и обильных снегопадов этой зимой город посыпали усерднее, чем прошлой. Так, в 2023 году за зиму на город вывалили 60,5 тысячи тонн песка, а в этом почти 72 тысячи! Для понимания: это где-то тысяча грузовых вагонов. Разумеется, за один день все эти барханы обратно не соберешь, поэтому Комблаг начал замывать улицы еще в конце февраля, с первым теплом.
— Температурные показатели и в ночное, и в дневное время позволяют нам точечно применять для уборки дорог воду. Пока, правда, действуем очень осторожно: выбираем для замывки солнечную сторону, не приближаемся к рекам, так как там температура ниже, чем в других местах, — отметил председатель Комитета по благоустройству Василий Пониделко.
В конце февраля, воспользовавшись плюсом, дорожники продолжили прибираться. Но опять-таки «точечно»: намывают какие-то избранные магистрали, тротуары и ограждения.
— Только убедившись, что все безопасно и вода, не замерзая, уходит в городскую канализацию, мы начинаем расширять площадь влажной уборки, — отмечают в Комблаге.
ДВА МИЛЛИАРДА НА УБОРКУ.
За последнюю неделю февраля с дорог собрали 347 тонн смета — надо еще примерно 207 таких заходов, чтобы собрать весь высыпанный песочек. Однако первая неделя марта выдалась морозной, поэтому водные процедуры в городе не проводили. Более того, судя по отчетам Комитета, кое-где еще продолжают посыпать дорожки песком, с которым сами и борются.
— Ночью температура опять уходит в минус, и есть риск обледенения, что в свою очередь может привести к падению людей, поэтому нам приходится обрабатывать улично-дорожную сеть противогололедными материалами, — пояснили в spb.kp.ru в Комблаге. — В этом году мы начали замывать пораньше, но основные работы начнутся в апреле, вместе с месячником по благоустройству.
К слову, в апреле только на уборку проезжей части, тротуаров, ограждений и территорий у остановок общественного транспорта город потратит более 2 миллиардов рублей! Уже и дорожные машины «переодели»: одни сменили отвал на поливомоечное оборудование, другие — пескоразбрасыватель на бочку с водой. Ждут своего выхода и хваленые «пылесосы».
ВОПРОС — РЕБРОМ.
Опасна ли пыль под ногами?
Пока власти ломают голову над дилеммой «устраивать каток или убирать песок», пропесоченный город не может нормально вздохнуть — пыль повсюду. И попадает она в легкие, а это значит привет аллергия, пневмония, астма…
— Весной иммунитет и так ослаблен, а эта пыль от песчано-солевой смеси очень вредная! Это же все токсичные вещества. У нас и без того воздух не самый чистый, поэтому даже небольшие дозы оказывают вредное воздействие на организм, — переживает общественный эколог Сергей Грибалев. — В первую очередь пострадают пожилые люди, аллергики и… дети. Малыши сейчас гуляют на площадках. Ветер чуть поднимается, и им приходится дышать этой гадостью. Это даже хуже, чем если бы они дома сидели. Да и дома только откроешь окно, чтобы проветрить, весь подоконник, стены, мебель, посуда — все в черной пыли.
Эколог отмечает, что даже грунт опасен. Всю зиму у нас на газонах и вдоль дорог лежит снег и как губка впитывает в себя грязь, пескосоль, а весной губку «выжимают», и все это остается на земле. Этим мы и дышим. К тому же паркующиеся на газонах машины разносят эту гадость по всему городу! Плюс выхлопные газы и пыль, которая разлетается из-за истертых на дороге покрышек…