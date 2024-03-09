Петербург накрыли пылевые бури из-за гор песка, которым щедро посыпали город зимой

— Весной иммунитет и так ослаблен, а эта пыль от песчано-солевой смеси очень вредная! Это же все токсичные вещества. У нас и без того воздух не самый чистый, поэтому даже небольшие дозы оказывают вредное воздействие на организм, — переживает общественный эколог Сергей Грибалев. — В первую очередь пострадают пожилые люди, аллергики и… дети. Малыши сейчас гуляют на площадках. Ветер чуть поднимается, и им приходится дышать этой гадостью. Это даже хуже, чем если бы они дома сидели. Да и дома только откроешь окно, чтобы проветрить, весь подоконник, стены, мебель, посуда — все в черной пыли.