В Прикамье вновь придут морозы

Недолгое весеннее потепление в Перми завершилось. В Прикамье вновь ожидаются морозы. Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на воскресенье, 10 марта, температура в Перми опустится до −14°С, а на северо-востоке края морозы дойдут до −28°С. Днем столбик термометра поднимется до −8°С.