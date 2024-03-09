Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Прикамье вновь придут морозы

В начале следующей недели в Перми будет холодно и малоснежно.
Сейчас в Олбани: +4° 2 м/с 87% 751 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Недолгое весеннее потепление в Перми завершилось. В Прикамье вновь ожидаются морозы. Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на воскресенье, 10 марта, температура в Перми опустится до −14°С, а на северо-востоке края морозы дойдут до −28°С. Днем столбик термометра поднимется до −8°С.

В понедельник, 11 марта, в Перми ночью подморозит до −21 градуса. При этом осадки не ожидаются. Днем станет теплее — до минус 8 градусов.

12 марта в Пермском крае пройдет небольшой снег. Температура останется на 3−5 градусов ниже климатической нормы: в Перми ночью −17…-15°С, днем −7…-5°С.

Далее природа вспомнит, что на календаре все-таки весна, и начнется потепление, которое может продлиться около недели.