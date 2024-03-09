В Прикамье вновь придут морозы

Недолгое весеннее потепление в Перми завершилось. В Прикамье вновь ожидаются морозы. Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на воскресенье, 10 марта, температура в Перми опустится до −14°С, а на северо-востоке края морозы дойдут до −28°С. Днем столбик термометра поднимется до −8°С.
В понедельник, 11 марта, в Перми ночью подморозит до −21 градуса. При этом осадки не ожидаются. Днем станет теплее — до минус 8 градусов.
12 марта в Пермском крае пройдет небольшой снег. Температура останется на 3−5 градусов ниже климатической нормы: в Перми ночью −17…-15°С, днем −7…-5°С.
Далее природа вспомнит, что на календаре все-таки весна, и начнется потепление, которое может продлиться около недели.