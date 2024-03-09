Названы цены на летний отдых в Крыму по системе «все включено»

Эксперты отмечают рост спроса на туры «все включено» в Крыму, особенно это стало заметным в январе-феврале 2024 года, когда бронирования выросли на 30−40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



По словам специалистов, растущая популярность крымских курортов привела к увеличению глубины продаж, и теперь отели формата «все включено» бронируются за 4 месяца до даты поездки, включая даже бархатный сезон в сентябре-октябре. Самые популярные месяцы для бронирования туров в Крыму с трехразовым питанием — июнь и сентябрь, а также август.



На данный момент многие местные средства размещения проводят акцию раннего бронирования с предложениями скидок от 10 до 30%, бесплатного проживания и питания для детей до 12 лет. По оценкам экспертов, стоимость отдыха в Крыму в формате «все включено» от 10 до 20% дешевле, чем в Анапе и Сочи.



Например, на майские праздники семидневный тур «все включено» в Крыму с размещением в трехзвездочном отеле обойдется от 45 до 55 тысяч рублей на двоих, в четырехзвездочном — от 80 до 125 тысяч рублей на двоих, а в пятизвездочном (с полным пансионом) — от 100 тысяч рублей за номер на двоих.



В июне стоимость проживания выше, например, недельный заезд на «все включено» в трехзвездочном отеле стоит от 55 до 65 тысяч рублей на двоих; в четырехзвездочном — от 120 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном (полный пансион) — от 230 тысяч рублей за номер на двоих (все цены — без учета проезда).