От 1 до 4 тысяч рублей выплатят ветеранам в Беларуси ко Дню Победы

Матпомощь в размере 1 тысячи белорусских рублей получат члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны. Кроме того, 1 тысяча рублей будет выплачена инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.