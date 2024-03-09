От 1 до 4 тысяч рублей выплатят ветеранам в Беларуси ко Дню Победы. Это следует из постановления Совмина № 159 «О материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы в 2024 году», сообщается на Национальном правовом портале.
Самую большую матпомощь — по 4 тысячи белорусских рублей — получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также те, кто участвовал в боевых действиях до 3 сентября 1945 года. Еще максимальная сумма матпомощи будет начислена лицам, которые в составе спецформирований занимались разминированиям территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943—1945 годах.
По 2 тысячи рублей выплатят работникам тыла, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу. Такую же сумму получал те, кто работал на объектах ПВО, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов и на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. Награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда» также будет выплачено по 2 тысячи рублей.
Матпомощь в размере 1 тысячи белорусских рублей получат члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны. Кроме того, 1 тысяча рублей будет выплачена инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.
Согласно документу, матпомощь будут выплачивать с 25 апреля по 4 мая 2024 года.