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В автобусах Алматы запустят звуковое оповещение с призывом уступать места пожилым

Об этом сообщил аким мегаполиса Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Бостандыкского района, передает DKNews.kz.
Источник: DKNews.kz

Вопрос жителя:

Я часто езжу на автобусе в пригород и постоянно наблюдаю ситуацию, когда молодые люди не уступают место пожилым, женщинам в положении. Нельзя ли внедрить звуковое оповещение уступать места?

Ответ акима Ерболата Досаева:

Работа в данном направлении уже ведется и с 1 июля текущего года планируется внедрить в общественном транспорте систему звукового оповещения с названием остановок и призывом уступать места пожилым, беременным, пассажирам с детьми, а также проявлять уважение друг к другу.