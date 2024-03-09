В автобусах Алматы запустят звуковое оповещение с призывом уступать места пожилым

Вопрос жителя:
Я часто езжу на автобусе в пригород и постоянно наблюдаю ситуацию, когда молодые люди не уступают место пожилым, женщинам в положении. Нельзя ли внедрить звуковое оповещение уступать места?
Ответ акима Ерболата Досаева:
Работа в данном направлении уже ведется и с 1 июля текущего года планируется внедрить в общественном транспорте систему звукового оповещения с названием остановок и призывом уступать места пожилым, беременным, пассажирам с детьми, а также проявлять уважение друг к другу.