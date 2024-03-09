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Женщинам-кондукторам общественного транспорта Кишинева разрешили 8 марта не работать: «Но мы все равно работали, оплата в этот день двойная, а нам деньги нужны»

Но наши женщины готовы работать и в праздники, если за этот труд хорошо платят.
Источник: Комсомольская правда

8 марта еду в полупустом троллейбусе 22 маршрута. Рядом присела отдохнуть кондукторша, женщина средних лет.

— Заставляют вас в праздник работать! Непорядок…, — замечаю я.

— Нет, женщинам сегодня начальство разрешило не выходить на работу, — отвечает она. — И премию дали всем женщинам, и выходной предоставили!

— Почему же вы работаете в Женский день?

— Я сама так решила. И не я одна. Пришла сегодня с утра на работу, а в дежурке еще две женщины-кондукторы. Остальные мужики, вот их погнали на работу. А женщины… Кто хотел, тот сегодня работает.

— Зачем?

— Деньги очень нужны! А сегодня оплата за трудовой день двойная. Больше заработаю…