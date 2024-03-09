В Волгограде подготовили каркас главного персонажа Масленицы

В областном центре специалисты изготовили основной каркас чучела Масленицы, которое сожгут 17 марта на народных гуляниях, рассказывают в администрации Волгограда.
Символ Широкой Масленицы достигнет почти восьми метров в высоту, а его основание имеет шесть метров в диаметре. Финальная сборка каркаса состоится в Центральном парке культуры и отдыха. «Набить» куклу планируется хвойными деревьями, которые не успели распродать на елочных новогодних базарах или выбросили горожане после праздников.
По замыслу организаторов, Масленицу перед гуляниями нарядят в светлое платье весенней расцветки.