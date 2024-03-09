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На семинаре в Навоийской области рассказали о защите населения от ЧС

А также провели выставку специальной техники и пожарно-спасательного оборудования.
Источник: МЧС Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели обучающий семинар, посвященный защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает МЧС Узбекистана.

В нем приняли участие представители структурных подразделений министерства.

В ходе семинара говорили также о мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций и действиях в подобных ситуациях.

Кроме того, была проведена выставка специальной техники и пожарно-спасательного оборудования.