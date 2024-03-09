Мэр Перми Эдуард Соснин и губернатор Дмитрий Махонин прокатились на лыжах

Напомним, 8 марта губернатор Дмитрий Махонин выложил в своём телеграм-канале видео, в котором поздравляет всех жительниц Пермского края с Международным женским днём. На кадрах — молодые мамы, врачи, волонтёры, артистки балета, мамы, бабушки, жёны, сёстры, дочери. В видео присутствует и дочь Дмитрия Махонина — Любаша. На трогательных кадрах губернатор дарит ей цветы и угощает пирожным. Они вместе завтракают, дочь рисует открытку маме к 8 марта.