Узнали, где в Минске познакомиться с удивительной дикой природой Беларуси

Седой ворон, харизматичный уж, влюбленная пара косуль и другие герои снимков белорусских профессионалов фотосъемки будут ждать вас в корпусе Urban ТЦ «Тивали» (ул. Дунина-Марцинкевича, дом 3).
Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00, вход свободный. Приходите удивляться, вдохновляться и восхищаться красотой окружающего мира и мастерством фотоохотников, которые смогли ее запечатлеть (например, поймать в объектив взгляд лося — глаза в глаза).
Напомним, что с 26 сентября по 31 декабря 2023 года Смартпресс проводил фотоконкурс «Дикая природа Беларуси 2023». Мы получили почти 700 работ от 147 авторов. Экспертное жюри определило победителей в 5 номинациях: — «звери», «птицы», «насекомые», «рыбы», «разное» (для земноводных и пауков). Также наши читатели выбрали, кому отдать «Приз зрительских симпатий». Снимки лучших из лучших стали частью экспозиции.