Узнали, где в Минске познакомиться с удивительной дикой природой Беларуси

Напомним, что с 26 сентября по 31 декабря 2023 года Смартпресс проводил фотоконкурс «Дикая природа Беларуси 2023». Мы получили почти 700 работ от 147 авторов. Экспертное жюри определило победителей в 5 номинациях: — «звери», «птицы», «насекомые», «рыбы», «разное» (для земноводных и пауков). Также наши читатели выбрали, кому отдать «Приз зрительских симпатий». Снимки лучших из лучших стали частью экспозиции.