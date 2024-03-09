Петербуржцам рассказали, зачем сжигать на Масленицу чучело

Традиция имеет древние корни. Чучело из соломы обычно представляет человека или животное. В нем иногда воплощают архетипические образы, символизирующие злых духов или зиму.
Сжигание проходит в последний день праздника, который называется «Прощенное воскресенье». Костер сопровождается песнями, танцами и играми. Обряды символизируют очищение перед Великим постом и изгнание злых духов.
«В принципе, “очищающий” акт сжигания используется не только в культурно-религиозных традициях, но и в обычной жизни. Любой человек хоть раз в жизни испытывал ощущение наступления спокойствия и умиротворения, созерцая огонь в камине или костер на берегу озера. Почему так происходит? В психологическом смысле огонь отсылает нас к архетипическому символу домашнего очага, защиты и уюта».
Сжигание чучела является праздничным событием. Помимо основного ритуала его сопровождают играми, соревнованиями, гуляниями и поеданием блинов. Традиция объединяет людей, позволяя вместе отметить наступление нового сезона.