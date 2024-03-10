МЧС в Хабаровском крае призывает не снимать происшествия на видео

Также они призывают не отвлекать советами пожарных, если бригада уже работает на месте. О чем стоит сообщить так это о том, что в помещении есть люди или газовые баллоны. Если считаете возможным помочь пострадавшим и это вам по силам — то не нужно ждать. Также важно адекватно оценить свои силы — излишняя самоуверенность может стоить жизни вам.