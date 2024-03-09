В Крыму появится военный учебный комплекс для школьников

В Симферополе появится учебный комплекс для молодежи допризывного возраста. Об этом рассказал председатель Совета «Союз пограничников Крыма», председатель правления Центра морской подготовки «Варяг» Александр Дьяченко.
По его словам, построить центр удалось благодаря фонду поддержки президентских грантов. Полностью строительство завершат уже к концу марта этого года.
— На сегодняшний день, это единственный проект по военному делу в РФ, который затрагивает столько профильных направлений и военно-учетных специальностей, — подчеркнул Дьяченко.
Работать комплекс будет с мая по конец октября. А зимой школьники смогут заниматься в учебном классе в штабе «Союза пограничников». Всего центр сможет принять во внешкольное время около 150 ребят.