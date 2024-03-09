Сосновоборск признан самым чистым городом Красноярского края

«У нас получилось создать хорошо отлаженную, работающую систему по сбору вторсырья, которая не требует вложений бюджетных средств. Надеемся, что скоро за звание самого чистого города будут бороться также другие города края и страны в целом», — подчеркнул Иван Гусаков.