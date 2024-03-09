Сосновоборск признан самым чистым городом Красноярского края

Сосновоборск получил звание самого чистого города Красноярского края.
Это первый город в России, где в рамках проекта «Самый чистый город» создана инфраструктура для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок.
На территории были установлены фандоматы, работающие с применением искусственного интеллекта.
За время акции горожане сдали на переработку четверть миллиона бутылок и банок. Как считают эксперты, именно такое количество использованной тары появляется в городе за месяц.
По словам управляющего партнера компании-производителя и оператора оборудования по сбору вторсырья, установленного в Сосновоборске Ивана Гусакова, проект доказал, что вести экологичный образ жизни люди хотят и могут, вне зависимости от размеров города, в котором живут.
«У нас получилось создать хорошо отлаженную, работающую систему по сбору вторсырья, которая не требует вложений бюджетных средств. Надеемся, что скоро за звание самого чистого города будут бороться также другие города края и страны в целом», — подчеркнул Иван Гусаков.
Борьба с мусором в крае продолжается. К примеру, в Красноярске за 2024 год планируется очистить от мусора более 800 километров береговых линий.