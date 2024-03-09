Как правильно выбрать букет цветов?

— Меня зовут Ясмин, с арабского языка переводится как цветок, может поэтому я выбрала такую профессию. После окончания школы я не знала кем хочу стать, поэтому по советам семьи поступила в московский вуз на факультет наноэлектроники. Началась пандемия и я вернулась в Астану. В интернете смотрела много блогеров-флористов и заинтересовалась флористикой. Мне казалось, что у них очень интересная жизнь: цветы, новые знакомства, сотрудничества с знаменитыми брендами. С октября 2021 года я начала практику дома и выкладывала результаты в социальные сети, так меня нашли покупатели. Прошло 3 года, уже больше полугода я работаю флористом в Абу-Даби, ОАЭ. Мне очень нравится.