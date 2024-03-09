Как правильно выбрать букет цветов?

— На какие характеристики обязательно нужно обратить внимание при покупке букета?
— Свежесть цветов всегда можно понять по листве и лепесткам. Листва должна быть зеленая, а лепестки в целости и сохранности. Желательно не покупать готовые букеты, так как они могут стоять на витрине не первый день и состав обычно делается из расчета 60 на 40, где 60 это старые цветы и 40 свежие. Советую обращать внимание на состав, исходя из предпочтений получателя (оттенки, сорта, упаковка). Большое количество упаковки тоже не есть хорошо, ведь это пластик, который к тому же не переработаешь.
— Кстати об упаковке, какая упаковка цветов выглядит удачно? Правда ли, что красные розы в целлофане (прозрачная упаковка) всегда проигрышный вариант?
— К сожалению, да. Это очень скучный вариант, но в любом случае главное — забота. Очень многие просят делать без упаковки, а если все-таки нужно добавить объема, то однозначно матовые и полупрозрачные упаковки — самый удачный вариант. А вот доказательство, что прозрачная упаковка не есть плохо. Главное, чтобы был красивый состав.
— Правда ли, что красивый букет обязательно дорогой?
— Нет, опытный флорист может собрать интересное сочетание на любой бюджет, если не важен объем. В странах СНГ принято так: чем больше, тем лучше, но с букетом не всегда так.
— Какие среди современных девушек можно выделить наиболее модные направления в
цветочных композициях?
— Сейчас в тренде минимализм, то есть букет в одной цветовой гамме из разных цветов. Моно
букет из роз уже постепенно уходит, девушки отдают предпочтение диантусам, эустомам,
альстромерии и другим. Также становится популярен кензан, это маленький круг с маленькими гвоздями для крепления цветов. Его можно использовать долгие годы. Он очень прост и уникален, потому что для такой композиции нужна только тарелка с углублением и терпение, чтобы добиться равновесия. Он многоразовый, стоит около 10−15 тысяч тенге. Даже небольшое количество цветов, буквально 2−3 стебля будут выглядеть красиво.
— С чего началась ваша любовь к флористике?
— Меня зовут Ясмин, с арабского языка переводится как цветок, может поэтому я выбрала такую профессию. После окончания школы я не знала кем хочу стать, поэтому по советам семьи поступила в московский вуз на факультет наноэлектроники. Началась пандемия и я вернулась в Астану. В интернете смотрела много блогеров-флористов и заинтересовалась флористикой. Мне казалось, что у них очень интересная жизнь: цветы, новые знакомства, сотрудничества с знаменитыми брендами. С октября 2021 года я начала практику дома и выкладывала результаты в социальные сети, так меня нашли покупатели. Прошло 3 года, уже больше полугода я работаю флористом в Абу-Даби, ОАЭ. Мне очень нравится.
— Спасибо за беседу!