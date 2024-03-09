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В МЧС волгоградцам напомнили, как правильно заряжать гаджеты

Специалисты экстренной службы дали рекомендации, как безопасно заряжать гаджеты.

На сегодняшний день практически каждый человек пользуется портативными устройствами, которые работают на аккумуляторных батареях.

Смартфоны, планшеты и другие гаджеты стали неотъемлемой частью современной жизни. Однако многие забывают о важности правильной и безопасной зарядки этих устройств, что может привести к опасным ситуациям, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Спасатели напоминают:

Не оставляйте без присмотра подключенные к сети электроприборы;
Не помещайте гаджеты под подушку;
Не перегружайте электросеть;
Не используйте поврежденные кабели для зарядки.

МЧС