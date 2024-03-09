В МЧС волгоградцам напомнили, как правильно заряжать гаджеты

На сегодняшний день практически каждый человек пользуется портативными устройствами, которые работают на аккумуляторных батареях.
Смартфоны, планшеты и другие гаджеты стали неотъемлемой частью современной жизни. Однако многие забывают о важности правильной и безопасной зарядки этих устройств, что может привести к опасным ситуациям, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Спасатели напоминают:
Не оставляйте без присмотра подключенные к сети электроприборы;
Не помещайте гаджеты под подушку;
Не перегружайте электросеть;
Не используйте поврежденные кабели для зарядки.