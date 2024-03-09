Ростовские власти попросили жителей не трогать подозрительные предметы

По данным главы администрации Неклиновского района области Василия Даниленко, часть фрагментов упала на территории Новобессергеновского сельского поселения, там работают спасатели. «Уважаемые жители поселения, не приближайтесь и не трогайте руками посторонние предметы. При их обнаружении, следует связаться со спасательными формированиями по телефону 112», — написал он в своём Telegram-канале.