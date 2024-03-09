Сезон охоты на пернатую дичь открылся в Беларуси

Указывается, что с этой даты можно охотиться на гусей и селезней уток. Охота на них разрешена из засады и только с подманиванием. Уточняется, что данная охота может проводится в светлое время суток, за исключением периода времени с 12 до 18 часов. Попутно разрешена добыча баклана, голубя сизого, цапель серой и белой большой.