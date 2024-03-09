Сезон охоты на пернатую дичь открылся в Беларуси

Сезон охоты на пернатую дичь открылся 9 марта в Беларуси, информирует Госинспекция охраны животного и растительного мира при президенте РБ.
Указывается, что с этой даты можно охотиться на гусей и селезней уток. Охота на них разрешена из засады и только с подманиванием. Уточняется, что данная охота может проводится в светлое время суток, за исключением периода времени с 12 до 18 часов. Попутно разрешена добыча баклана, голубя сизого, цапель серой и белой большой.
С16 марта можно будет охотиться также на самцов вальдшнепа, разрешенное для этой охоты время — с 18 до 22 часов. А с 20 марта охотхозяйства начнут выдавать путевки на добычу самцов глухаря и тетерева на токах.
Весенний сезон охоты в этом году продлится по 12 мая.