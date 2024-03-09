В Уфе скончался ученый, бывший ректор БашГУ Мухамет Харрасов

Прощание состоится завтра, 10 марта, в 10.00 в здании Государственного Собрания — Курултая РБ (Уфа, ул. Заки Валиди, 40). Похоронят ученого на малой Родине — в селе Серменево Белорецкого района.
Мухамет Хадисович Харрасов родился в 1948 году в селе Серменево Белорецкого района Башкирской АССР. В 1971 году окончил физический факультет Башкирского государственного университета. Учился в аспирантуре и докторантуре Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. После окончания докторантуры был заведующим кафедрой статистической радиофизики и связи, деканом физического факультета. Преподавал за рубежом — в одном из алжирских университетов. В 1994 году защитил докторскую диссертацию по специальности «Теоретическая физика» по теме «Асимптотические методы Боголюбова в некоторых моделях динамических систем» на кафедре квантовой статистики и теории поля МГУ. Работая деканом физического факультета, им открыты специальности «Геофизика» и «Физика и техника оптической связи», а также кафедры «Физики и технологии наноматериалов». Харрасов являлся крупным специалистом в области теоретической физики.
Мухамет Харрасов — физик, член-корреспондент АН РБ (2002), доктор физико-математических наук (1995), профессор (1996), ректор Башкирского государственного университета в 2000—2010 годах. Заслуженный деятель науки РФ (2008) и Республики Башкортостан (1997), академик РАЕН (1998), почетный работник высшего профессионального образования РФ (2002), отличник министерства образования РФ (2003).
Башинформ выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.