В Уфе скончался ученый, бывший ректор БашГУ Мухамет Харрасов

Мухамет Хадисович Харрасов родился в 1948 году в селе Серменево Белорецкого района Башкирской АССР. В 1971 году окончил физический факультет Башкирского государственного университета. Учился в аспирантуре и докторантуре Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. После окончания докторантуры был заведующим кафедрой статистической радиофизики и связи, деканом физического факультета. Преподавал за рубежом — в одном из алжирских университетов. В 1994 году защитил докторскую диссертацию по специальности «Теоретическая физика» по теме «Асимптотические методы Боголюбова в некоторых моделях динамических систем» на кафедре квантовой статистики и теории поля МГУ. Работая деканом физического факультета, им открыты специальности «Геофизика» и «Физика и техника оптической связи», а также кафедры «Физики и технологии наноматериалов». Харрасов являлся крупным специалистом в области теоретической физики.