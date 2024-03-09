В начале недели в Узбекистане пройдут дожди

C 11 по 13 марта в Узбекистане ожидается теплая, но дождливая погода. В горных районах республики сохраняется лавинная опасность, сообщает Узгидромет.
В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность. 11 марта местами возможен дождь.
В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность. 11 марта местами возможен дождь.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях также ожидается переменная облачность.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях также ожидается переменная облачность.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность. 11 и 13 марта без осадков, а 12 марта местами возможен дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с. Температура ночью 11 и 13 марта 2−7 градусов тепла, 12 марта 5−10 градусов тепла, днем 11 марта 11−16 градусов тепла,
По предгорным и горным районам республики ожидается переменная облачность.