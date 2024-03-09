В начале недели в Узбекистане пройдут дожди

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность. 11 марта местами возможен дождь. 12—13 марта без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с. Температура ночью 11—12 марта от 3 градусов ниже нуля до 2 градусов тепла. 13 марта ночью ожидается от 0 до 5 градусов мороза. В дневное время 11 марта от 8 до 13 градусов тепла. 12—13 марта — от 6 до 11 градусов тепла.