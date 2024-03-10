Мода на плюшевых чудищ — это норма?: игрушки в виде уродливых монстров не уходят с полок детских магазинов в Иркутске

Совсем скоро магазины детских игрушек могут измениться — появятся полки с табличками до 6, 6+, 12+, 16+. Это маркировка призвана показать родителям, для детей какого возраста не желательно покупать того или иного героя, ведь их психика попросту еще не готова. Проект такой классификации, ГОСТа, в январе 2024 года представило Роскачество. Ведь малышовый мир захватили монстры! Цыпленок Чико — чудище со шрамами, острыми зубами, трупными пятнами и диким взглядом, фнафы — коварные звери-убийцы, «Вещь» — обрубок руки по мотивам сериала «Уэнсдей», — вот, о чем сейчас мечтают дети. А можно ли в них играть, какие опасности таят плюшевые страшилы, разбиралась «Комсомолка» вместе с психологом.
Родители в ужасе, малыши счастливы
— Мы с 8-летним сыном договорились: в год берем две игрушки-страшилки. В прошлом году он выпросил Хагги Вагги и одноглазого монстра, а сейчас требует скибиди-туалет, — рассказывает Екатерина, посетительница детского магазина.
Я о такой «нечисти» даже не слышала. Оказывается, вместо тела у этого персонажа — нечто похожее на ночной горшок (отсюда и название), из него торчит человеческая голова и четыре лапы. Создан по одноименному веб-сериалу о поющих унитазах, захвативших Землю. Один эпизод набрал полмиллиарда (!) просмотров.
— Так все время: сын насмотрится всякой дичи в интернете с друзьями в школе, ведь дома все это ограничиваем, а потом требует этих монстров с нас, — говорит Екатерина. — Но придется покупать.
Стоит «неведома зверушка», к слову, 650 рублей.
— Очень популярный! В день скупают десятками, — подтверждает ажиотаж на скибиди-туалет продавец-консультант Карина.
В топе самых популярных — и фнафы, кровожадные роботы-звери. Их появление — тоже результат компьютерной игры, «Пять ночей у Фредди». Сюжетец веселый: кролики, цыплята, лисы и медведи намерены лишить жизни охранника пиццерии. Цена — от 350 рублей. И это при том, что одного такого монстра ребенку мало, каждый жаждет собрать полную коллекцию зверей-убийц.
— И гуманоиды из фильмов ужасов расходятся на «ура», и «Вещь, пластмассовый обрубок руки, появившийся в продаже после выхода сериала “Уэнсдей”, и цыпленок Чико, — добавляет продавец Карина. — Да и Хагги Вагги, ласково убивающий объятиями, хоть уже и не пользуется таким ажиотажем, но все равно еще спрашивается.
На маркетплейсах, тем временем, изобилие все тех же уродцев. Причем взрослые в комментариях оставляют лишь благодарные отзывы.
«Фнафы — теперь любимые игрушки младшего брата».
«Я не в восторге от таких страшилок, но фигурки качественные. Ребенок доволен».
«Заказывала скибиди-туалет сыну на День рождения. Понравилось!».
Не ушел из онлайн-торговли и Сиреноголовый, чудище в виде скелета, вместо головы у которого два громкоговорителя, один из них издает жуткий вой, а другой — для поедания людей и собак. Был на пике популярности во времена Хагги-Вагги. Заказы на Сиренеголового исчисляются сотнями.
«Яркий и страшный. Мы, родители, в ужасе, малыши счастливы», — пишут в комментариях родители.
Учим обращать монстров в добро
Итак, когда появится маркировка? Сложно сказать, проект представили только в первой редакции на пресс-конференции для публичного оглашения. Однако, обозначение — всего лишь рекомендация. Она ни к чему не обязывает. Если родители захотят купить игрушку не по возрасту для чада, кто их остановит?! Более того, пока и четких критериев, как именно «клеймить» плюшевых монстров, нет. Четыре категории выделили на основе закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Но ответа на вопрос, может, ли, допустим, плюшевый медведь для малыша младше 6 лет иметь острые зубы, пятна крови или трупные, в нем, конечно, не найти. Там прописаны основные принципы: не вызывать страх и панику, не показывать сцены жестокости и насилия. Словом, детали маркировки на данный момент отсутствуют. Помечать же игрушки по возрасту обяжут заводы-производители, которые их выпускают. Однако психологи обращают внимание родителей, которые будут покупать монстров вопреки указанной на этикетке метке, — учите малышей обращать любого монстра в добро. Например, серия Барби «С ограниченными возможностями здоровья», может привить чувство толерантности. В линейке куклы с протезами и на инвалидных колясках, с витилиго (болезнь, при которой на коже появляются светлые участки, без пигмента — Ред.), с облысением после химиотерапии. Скибиди-туалет поможет приучить к горшку, Хагги Вагги — проработать страхи.
КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Анна ХНЫКИНА, семейный и детский психолог, руководитель психологического центра «СоДействие» (Московская область):
Нужны, чтобы развивать воображение.
— В Советском Союзе куклы были одинаковые: преимущественно пупсы с расслабленным выражением лица и даже позой. Только в 80-е годы появились другие — с мимикой и эмоциями. Художники рисовали гримасы недовольства, злости и даже агрессии для высвобождения эмоций у ребят, чтобы во время игры они свободно говорили о своих чувствах. Так Сиреноголовый и Хагги Вагги помогут воспитать принятие: ты можешь быть некрасивым, необычным, не таким, как все, но при этом хорошим. А фнаф может быть как демоном, так и ангелом. Игрушки нужны для того, чтобы развивать воображение, отыгрывая сценарии. Также надо понимать, что детям в играх нужен отрицательный персонаж. Примеряя роль злодеев, они не становятся плохими. Ребенок укротил монстра, и он снова стал хорошим. Поэтому при покупке страшных чудищ не стоит переживать, что психика малыша пошатнется. Игрушка — это образ, на который ребенок проецирует внутреннее состояние. Другой вопрос, за ребенком обязательно надо наблюдать. Если во время игры часто присутствуют сцены насилия или он не выпускает плюшевую конечность из рук, это повод обратиться к психологу. И еще один совет: соблюдайте баланс, скупать всех монстров не надо, двух-трех хватит.
КСТАТИ
Хагги Вагги реабилитировали
В 2022 году прокатилась новость, что за Хагги Вагги взялось Роскачество. Но игрушки оказались в центре внимания из-за используемых при их создании материалов: поверяли, не вредны ли они. Ведь ажиотаж был бешенный — за один год плюшевых героев компьютерной игры купили 1 000 000 раз. Да и жалобы от родителей поступали нередко.
— Запросы относились в основном к качеству продукции, — поясняют в Роскачестве. — В ходе исследования выявили множество нарушений безопасности и качества игрушек. Так, 89% товаров имели превышения по содержанию фенола (токсичное вещество, второго класса опасности, которое быстро всасывается, в том числе через кожу, верхние дыхательные пути — Ред.). При контакте у ребенка могут появиться сонливость, головные боли, головокружения.
А вот выводы психологов-экспертов на счет, не опасен ли Хагги Вагги для психики детей, и вовсе показали, что большинство малышей не боятся монстра и не ведут себя агрессивно, играя с ней. Более того, страшила часто используется как игрушка-обнимашка. Поэтому из продажи чудище с большими зубами в четыре ряда и длинными руками не исчезло. Убрали только тех, которые оказались токсичными, и только те магазины, которые отправили их на экспертизу. Также избавились от тех игрушек, которые не имели этикетки.
Сейчас же такую же проверку проходят «Барби».
— Полки детских магазинов стали ломиться от числа кукол после выхода фильма «Барби», — добавляют в «Роскачестве». — В первую очередь оцениваем безопасность материалов, присутствуют ли в них фенол. А затем «Барби» пройдут психолого-педагогическую экспертизу. Психологи проведут наблюдения, беседы и опросы в образовательных комплексах. Тогда поймем, влияют ли «Барби» негативно на детей.
А вот фнафов, сиреноголовых, «Вещь» и скибиди-туалеты пока не проверяли.