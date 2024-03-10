Мода на плюшевых чудищ — это норма?: игрушки в виде уродливых монстров не уходят с полок детских магазинов в Иркутске

— В Советском Союзе куклы были одинаковые: преимущественно пупсы с расслабленным выражением лица и даже позой. Только в 80-е годы появились другие — с мимикой и эмоциями. Художники рисовали гримасы недовольства, злости и даже агрессии для высвобождения эмоций у ребят, чтобы во время игры они свободно говорили о своих чувствах. Так Сиреноголовый и Хагги Вагги помогут воспитать принятие: ты можешь быть некрасивым, необычным, не таким, как все, но при этом хорошим. А фнаф может быть как демоном, так и ангелом. Игрушки нужны для того, чтобы развивать воображение, отыгрывая сценарии. Также надо понимать, что детям в играх нужен отрицательный персонаж. Примеряя роль злодеев, они не становятся плохими. Ребенок укротил монстра, и он снова стал хорошим. Поэтому при покупке страшных чудищ не стоит переживать, что психика малыша пошатнется. Игрушка — это образ, на который ребенок проецирует внутреннее состояние. Другой вопрос, за ребенком обязательно надо наблюдать. Если во время игры часто присутствуют сцены насилия или он не выпускает плюшевую конечность из рук, это повод обратиться к психологу. И еще один совет: соблюдайте баланс, скупать всех монстров не надо, двух-трех хватит.