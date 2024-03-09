Самолеты из Перми будут летать в Баку

Прямые рейсы из Перми в Азербайджан будут возобновлены с 6 апреля. Об этом свидетельствует информация официального сайта аэропорта «Большое Савино». Самолеты в Баку будут летать по понедельникам в 13.50 и субботам в 21.00. Время в пути — три часа. Полетная программа продлится до конца октября.