Самолеты из Перми будут летать в Баку

Прямые рейсы из Перми в Азербайджан будут возобновлены с 6 апреля. Об этом свидетельствует информация официального сайта аэропорта «Большое Савино». Самолеты в Баку будут летать по понедельникам в 13.50 и субботам в 21.00. Время в пути — три часа. Полетная программа продлится до конца октября.
Рейсы по маршруту Пермь — Баку продолжит выполнять авиакомпания «ИрАэро», которая в январе временно отменила эти полеты из-за резкого снижения спроса на поездки.
Напомним, ранее «КП» писала о том, что авиакомпании уже начали продажи билетов из Перми в Сочи, куда этим летом будут летать самолеты пяти авиакомпаний.