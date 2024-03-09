Омские дорожники отремонтировали дорогу на Сыропятском тракте

Работники дорожно-эксплуатационного управления Центрального округа в субботу, 9 марта, провели ремонт дороги на Сыропятском тракте.
Для этого использовался холодный асфальт. Ранее, в четверг и пятницу, с помощью подобной практики исправили дефекты дорог на Комсомольском, Фрунзенском мостах, а также на улицах Заозёрной и Герцена.
— Службы учреждений «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» для временного локального ремонта разбитых участков дорог используют холодный асфальт, который можно применять при отрицательных температурах. Как отмечают специалисты, это более надёжная технология, чем битум и инертные материалы, с которыми традиционно работают в период межсезонья, — сообщил телеграм-канал городской администрации.
В тёплое время года, как только в Омске будет запущен асфальтобетонный завод, дорожники займутся восстановлительным ремонтом дорог уже с использованием горячего асфальта.