Омские дорожники отремонтировали дорогу на Сыропятском тракте

— Службы учреждений «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» для временного локального ремонта разбитых участков дорог используют холодный асфальт, который можно применять при отрицательных температурах. Как отмечают специалисты, это более надёжная технология, чем битум и инертные материалы, с которыми традиционно работают в период межсезонья, — сообщил телеграм-канал городской администрации.