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Жители Шахуньи простились с военнослужащим Сергеем Аносовым

Военнослужащий погиб в ходе спецоперации.
Источник: Комсомольская правда

С погибшим в ходе СВО Сергеем Аносовым простились в Шахунье Нижегородской области. Об этом представители администрации города Шахуньи сообщают в социальной сети ВКонтакте.

Рядовой Сергей Аносов погиб в ходе специальной военной операции 20 февраля. Ему был 41 год.

Жители Шахуньи простились с бойцом 9 марта на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Администрация Шахуньи и Совет депутатов города выражают глубокие соболезнования семье, родным, близким и друзьям погибшего, всем, кто знал, любил и уважал Сергея Аносова.

— Светлая память о нем останется в наших сердцах, — добавляют представители администрации.