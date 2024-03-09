Жители Шахуньи простились с военнослужащим Сергеем Аносовым

С погибшим в ходе СВО Сергеем Аносовым простились в Шахунье Нижегородской области. Об этом представители администрации города Шахуньи сообщают в социальной сети ВКонтакте.
Рядовой Сергей Аносов погиб в ходе специальной военной операции 20 февраля. Ему был 41 год.
Жители Шахуньи простились с бойцом 9 марта на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
Администрация Шахуньи и Совет депутатов города выражают глубокие соболезнования семье, родным, близким и друзьям погибшего, всем, кто знал, любил и уважал Сергея Аносова.
— Светлая память о нем останется в наших сердцах, — добавляют представители администрации.