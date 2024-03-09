Свердловских школьников научат конструировать квадрокоптеры

На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет выделено более 285 млн рублей.
Специальные классы откроют в школах Екатеринбурга, Новоуральска, Березовского, Серова, Ревды и Красноуфимска, сообщает департамент информационной политики региона.
Свердловская область вошла топ-30 пилотных регионов страны, которые в текущем году получат финансирование для организации обучения и управления беспилотными летательными аппаратами. Соответствующее дополнительное образование будет введено в 17 школах.
Как сообщалось ранее, на Среднем Урале увеличится производство беспилотных летательных аппаратов. В течении трех следующих лет ежегодно выпуск дронов будет расти на 60 — 80%. К 2030 году объем планируют увеличить до 9600 единиц.