Туманная погода без осадков прогнозируется в Беларуси в воскресенье

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Слабые туманы и отсутствие осадков ожидаются в Беларуси в предстоящее воскресенье, 10 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ночное время синоптики предупреждают о возможности возникновения тумана, но, как отметили специалисты, он будет не очень сильным и ожидается лишь в отдельных областях республики. Аналогичная ситуация ожидается также в утреннее время.
В течение всего дня погода будет стабильна — ожидается переменная облачность, серьезных осадков в этот день не прогнозируется.
Ночью ветер будет слабым и неустойчивым, а в дневное время он будет варьироваться от слабого до умеренного, направление будет восточным и северо-восточным.
Также в Белгидромете отметили, что ночью столбики термометров могут опуститься до минус8 градусов. При этом в дневное время «минусов» не ожидается — воздух прогреется до 0..+11 градусов. Холоднее всего будет по северо-востоку, а потепление ожидается по юго-западу республики.
Специалисты обратили внимание, что выходные будут теплыми, но уже в начале следующей недели возможно похолодание.