Туманная погода без осадков прогнозируется в Беларуси в воскресенье

Также в Белгидромете отметили, что ночью столбики термометров могут опуститься до минус8 градусов. При этом в дневное время «минусов» не ожидается — воздух прогреется до 0..+11 градусов. Холоднее всего будет по северо-востоку, а потепление ожидается по юго-западу республики.