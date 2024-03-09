Доплаты пенсионерам и указ о помиловании осуждённых россиянок: 9 событий, которые обсуждали на неделе

Президент Франции рассказал, при каких условиях отправит на Украину войска, в честь 8 Марта Путин помиловал свыше полусотни осуждённых женщин, в Калининграде умер 22-летний студент, которому стало плохо в день защиты диплома: о чём писал «Клопс» с 4 по 8 марта — в традиционной подборке.