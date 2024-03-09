Доплаты пенсионерам и указ о помиловании осуждённых россиянок: 9 событий, которые обсуждали на неделе

Президент Франции рассказал, при каких условиях отправит на Украину войска, в честь 8 Марта Путин помиловал свыше полусотни осуждённых женщин, в Калининграде умер 22-летний студент, которому стало плохо в день защиты диплома: о чём писал «Клопс» с 4 по 8 марта — в традиционной подборке.
1. Президент Франции анонсировал интервенцию на Украину в том случае, если российские войска продвинутся в сторону Киева или начнут стремительное наступление на юг с последующим взятием Одессы.
2. Министерство иностранных дел РФ в очередной раз рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Литву, Латвию и Эстонию.
3. В Госдуме подготовили проект закона о дополнительной выплате пенсионерам, чей трудовой стаж превышает 30 лет.
4. Российский президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин.
5. Калининградский фермер третий год не может получить вознаграждение за найденный клад.
6. В Польше у границы с Калининградской областью упали три метеозонда. Полиция и прокуратура республики заверили, что аэростаты регулярно запускались в небо над страной задолго до ухудшения международной обстановки.
7. С 4 марта на побережье Калининградской области начнёт ходить ещё один автобус — вечерний рейс № 582 «Зеленоградск — Синявино».
8. Алла Пугачёва оскорбила Стаса Михайлова после его слов об отъезде из России.
9. В Калининграде скончался 22-летний студент, который в день защиты диплома пережил клиническую смерть и впал в кому.