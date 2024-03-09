ГПК: ситуация в пунктах пропуска усугубилась в выходные

«Медленная работа литовских служб создает предпосылки и для формирования очередей на выезд из Евросоюза. Белорусская сторона осуществляет все функции контроля оперативно и без задержек как на выездном направлении, так и на въезд на территорию Беларуси. Однако, несмотря на нашу готовность принимать и выпускать больше транспортных средств, затягивание оформления соседями приводит к проблемам и длительному ожиданию перевозчиков и простых граждан в очередях по обе стороны границы», — констатировал он.