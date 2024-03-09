ГПК: ситуация в пунктах пропуска усугубилась в выходные

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Ситуация в пунктах пропуска на белорусско-европейской границе значительно усугубилась в выходные, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.
«Общая численность грузовых транспортных средств, ожидающих выезда в Евросоюз в оставшихся четырех пунктах пропуска составляет более 2,5 тыс. единиц, из которых около 2 тыс. стоят на границе с Литвой», — рассказал Бычковский, его слова приводит БелТА.
Причиной ухудшения уже сложившейся ситуации стало решение Литвы в одностороннем порядке закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью. Влияние оказывают также низкая фактическая пропускная способность сопредельной стороны и неритмичность работы сотрудников пункта с европейской стороны.
Хуже всего, отметил представитель ГПК, работает литовский «Мядининкай», который расположен напротив белорусского пункта пропуска «Каменный Лог».
Сотрудники этого погранперехода выполняют только 16% от принятой суточной нормы оформления. В результате количество проезжающих фактически в шесть раз меньше установленного. В остальных европейских ПП норма выполняется не более, чем наполовину.
«Медленная работа литовских служб создает предпосылки и для формирования очередей на выезд из Евросоюза. Белорусская сторона осуществляет все функции контроля оперативно и без задержек как на выездном направлении, так и на въезд на территорию Беларуси. Однако, несмотря на нашу готовность принимать и выпускать больше транспортных средств, затягивание оформления соседями приводит к проблемам и длительному ожиданию перевозчиков и простых граждан в очередях по обе стороны границы», — констатировал он.