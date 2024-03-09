«Драконьи головы, пивоварня и баптистская капелла»: прогулка по некурортной части Светлогорска

На этом наша прогулка по малоизвестным местам и улицам города подходит к концу. Пройтись по этому маршруту в Светлогорске можно и в сопровождении бесплатного аудиогида, где живой рассказ об истории этих мест поможет увидеть ещё больше деталей из прошлого.