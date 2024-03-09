«Драконьи головы, пивоварня и баптистская капелла»: прогулка по некурортной части Светлогорска

В выходные тысячи горожан едут в Светлогорск, чтобы отдохнуть и перезагрузиться, подышать свежим воздухом с хвойным ароматом, полюбоваться исторической архитектурой, побродить по старым улочкам. Сегодня предлагаем погулять по той части бывшего Раушена, где когда-то началось его активное развитие. Спустя годы курортная жизнь переместилась ближе к морю, но эти места до сих пор хранят много интересного.
Вокзал с драконами.
Наша прогулка начинается от вокзала Светлогорск-1, в прошлом он назывался Раушен-Орт. Именно это здание путешественники видели первым, когда приезжали сюда на поезде в начале XX века.
Торжественное открытие здания вокзала состоялось 14 июля 1900 года. И с этого момента начался новый этап развития курорта. Ведь дорога из Кёнигсберга стала занимать примерно полтора часа против семи на конном экипаже.
На момент постройки вокзала Раушен ещё не был привычным курортом с большим количеством туристов. Тогда там особенно любили проводить время деятели науки, культуры, чиновники.
Деревянное станционное здание отлично сохранилось и сейчас. Оно состоит из двух этажей и мансарды. Крыша высокая, с треугольным щипцом наверху. Нижний этаж выложен из кирпича и оштукатурен. Окна спаренные, слегка закруглённые, более широкие по сторонам здания и узкие в центре. Наличники на них имитируют каменную кладку.
По сторонам первого этажа вдоль платформы были симметрично расположены залы ожидания с открытыми деревянными галереями. Та, что слева, сохранила и форму столбов, и резной рисунок навесов практически в первоначальном виде. В этом зале когда-то располагались буфет и кафе, очень популярные у жителей и отдыхающих. Вход украшали резные драконы. Рядом с вокзалом работал киоск, где продавали сладости.
Второй этаж и мансарда здания выполнены из дерева с фахверковым каркасом. Центр вокзала — мансарда с двускатной кровлей. Наверху когда-то тоже обитали деревянные драконы.
Перекрещенные драконьи головы часто встречаются в декоре зданий балтийского побережья конца XIX — начала XX веков. Это так называемый норвежский «стиль драконов», ставший невероятно популярным в Германии после путешествия кайзера Вильгельма в Норвегию в 1891 году.
Во время войны вокзал в Раушене продолжал работать. В апреле 1945 года из курортного города ушёл последний состав, на котором эвакуировали женщин и детей. А 5 июня 1947 года по новой отремонтированной железнодорожной линии отправился в рейс поезд Калининград — Раушен. Спустя 12 дней курорт переименуют в Светлогорск.
Торгово-деловой квартал.
Напротив вокзала сохранились два исторических здания. Сейчас это жилые дома, хотя изначально у них была совсем другая функция. В здании на переднем плане размещался выставочный зал для дверей, окон и прочих столярных изделий.
Место для него выбрано не случайно. С 1900 года на курорте начинается строительный бум, а этот участок был, как сейчас говорят, с очень высокой проходимостью.
Рядом с вокзалом быстро вырос торгово-деловой квартал — открылись ресторан, магазин сладостей, пекарня, филиалы пивоварен, торговый дом пиломатериалов и даже газовый завод. А самый перспективный в этом месте участок приобрёл столярных дел мастер и предприимчивый коммерсант господин Нойман. Сначала он построил большой выставочный зал — вытянутое здание с красивыми окнами-витринами.
Развитие курорта набирало обороты, количество заказов росло, и бизнес Ноймана тоже развивался. Вскоре рядом выставочным зданием он построил большой дом, высадил сад, дубы и ели.
У виллы интересная, сложная форма крыши. Фахверковые элементы в верхней части здания подлинные. Также сохранились красивые летние деревянные веранды. Они обращены в сторону выставочного зала и заметны ещё с вокзала.
После войны здание разделили на несколько квартир — сейчас их в доме шесть. Несколько лет назад виллу отремонтировали. Она является выявленным объектом культурного наследия.
Дом отдыха «Солнечный родник».
Справа от выставочного павильона и виллы начинается улица Пионерская. Туристы редко забредают в этот район, хотя здесь притаилось немало чудесных деталей из прошлого, которые достойны внимания. Если пройти по улице несколько метров вперёд, можно увидеть грунтовую дорогу. Здесь начинается территория детского противотуберкулёзного санатория. Здесь сохранились три исторические постройки. Чтобы увидеть первую, нужно пройти немного вперёд по дороге вдоль забора. В глубине двора находится двухэтажное здание — в прошлом дом отдыха «Солнечный родник».
Его построили в 1927 году. Деньги собрали благодаря баптистскому восточно-прусскому объединению девушек. Дом отдыха предназначался для недорогого отдыха женщин из общины, членов их семей и друзей. Здесь было тихо и спокойно: к этому времени светская жизнь уже переместилась ближе к морю.
Сейчас здание выглядит довольно аскетично, а когда-то веранда была декорирована тёмными досками. Мансардный этаж деревянный. На архивном фото можно заметить, как фактурно расположены доски. Раскладка на боковом фасаде сохранилась до наших времён.
Кстати, это не единственное в Раушене здание, построенное баптистами. Ближе к концу прогулки вы увидите второе. Ну, а дом отдыха «Солнечный родник» с 1946 года стал одним из корпусов детского профилактического туберкулёзного санатория.
Если вернуться на улицу Пионерскую и пройти по тротуару вдоль здания, можно увидеть второе сохранившееся строение. Это двухэтажный дом, снизу кирпичный, сверху — деревянный, с закруглёнными окнами. Фасад декорирован досками, уложенными в разных направлениях. Сейчас здание относится к детскому санаторию.
Проходим ещё вперёд по тротуару и видим светлое двухэтажное здание со сложной треугольной крышей. Большое окно второго этажа обрамлено деревянным наличником. Под ним видна горизонтальная деталь: похоже, что здесь был балкончик, возможно, декоративный. Над большим окном расположен красивый козырёк, тоже с интересными резными деталями.
Посёлок с уютными домами.
Ориентиром для продолжения маршрута станет перекрёсток улиц Пионерской и Пригородной. Поворачивайте налево, чтобы прогуляться по историческим местам, которые стали частью Раушена только в 1930-е годы.
Район между нынешними улицами Пионерской и Пригородной долгое время не входил в состав города. При этом известен он ещё с XV века. Сельская община Киртигенен (так называлась эта местность) входила в состав округа Санкт-Лоренц (нынешнее Сальское). В этом месте находилось несколько крупных и мелких ферм. Сейчас территория тоже имеет отдельное название — посёлок Пригородный в составе Светлогорска.
На пересечении улиц Пригородной и Преображенского возвышается старинное здание. Дерево, черепица, необычные детали лоджии — это дом хочется рассматривать со всех сторон.
Далее повернём на улицу Преображенского. В конце можно увидеть ещё два уютных старинных домика. Особого внимания заслуживает оформление входа в здание по правой стороне. Там сохранилась оригинальная дверь и овальные световые окошки. У этого дома много интересных деталей, он выглядит милым и немного сказочным.
Дом по левой стороне на Преображенского, 3 более строгий, но не менее привлекательный. Контрастные полосы у входа и треугольные окошки почти под крышей придают зданию оригинальный вид.
Роскошные виллы и капелла.
Возвращаемся в сторону вокзала. На перекрёстке Калининградского проспекта и улицы Железнодорожной находится большое двухэтажное здание. Помните, мы упоминали пивоварни, когда рассказывали про бизнес-квартал перед вокзалом? Вот в этом здании и была одна из них.
Выходим к Калининградскому проспекту. Перед домом № 19 поворачиваем направо и поднимаемся в горку к виллам Лебрехт.
Первой появилась малая вилла на второй линии от дороги. Здание построили в конце XIX века. В нём сдавали квартиры для семейных гостей.
Само здание небольшое, и весь декор тоже миниатюрный и очень красивый. Внешние углы отделаны рустом, а оконные проёмы обрамлены штукатурными наличниками с зубцами по внешнему контуру. Двускатная крыша покрыта красной керамической черепицей.
Во время войны здание не пострадало и после стало жилым домом на четыре квартиры. В 2016 году у виллы появились новые владельцы. Они с большим вниманием и любовью восстановили здание.
Уже в 1885 году в районе Мельничного пруда в Раушене можно было насчитать 12 гостиниц, пансионатов и вилл. Но этого не хватало, количество желающих отдохнуть и пожить здесь в курортный сезон превышало предложения. Поэтому строили очень активно, особенно на участке между озером, лесом и вокзалом Раушен-Орт.
Вот и владелец малой виллы Лебрехт решил возвести рядом ещё одну, побольше. И в начале XX века здесь появилось двухэтажное здание с мансардой. Виллу украшает большой просторный балкон, с которого открывается чудесный вид на хвойный лес. Фасад декорирован простыми геометрические линиями, выложенными из красного кирпича. Веранда находится справа, на втором этаже, сейчас она заложена.
Долгое время внутри размещалась детская музыкальная школа, которая не так давно переехала в новое здание напротив. Вилла по-прежнему числится за учреждением.
Через дорогу находится здание концертного зала детской школы искусств. А в довоенное время это была капелла «Золотое солнце». Её построил в 1920-е годы пастор Карл Глаусс для местной баптистской общины, которая в Раушене была многочисленой и активной.
Здание капеллы прямоугольное, с двускатной кровлей и небольшой входной пристройкой. Особый вид строению придают стрельчатые окна. Когда-то в них было витражное остекление.
Обстановка внутри капеллы была довольно аскетичной. Потолочные балки раньше скрывали, а во время реставрации их полностью обнажили и покрыли чёрной глазурью. Вероятно, это повлияло на акустику здания.
С сентября 1944-го по апрель 1945-го в здании капеллы размещали беженцев из Кёнигсберга — женщин и детей. Во время войны сооружение не пострадало, а после здесь был спортивный зал. В 2008 году здание отреставрировали и передали школе искусств.
На этом наша прогулка по малоизвестным местам и улицам города подходит к концу. Пройтись по этому маршруту в Светлогорске можно и в сопровождении бесплатного аудиогида, где живой рассказ об истории этих мест поможет увидеть ещё больше деталей из прошлого.