Собянин: выделим гранты на тестирование инноваций и патентование изобретений

Ранее Собянин рассказал, что столичные власти продолжают оказывать поддержку высокотехнологичному бизнесу. Мэр отметил, что средства выделяются и на приобретение оборудования и развитие деятельности. В данном случае возмещается до 50% от всех затрат — максимально 30 миллионов рублей на одну организацию в год. В Москве также есть возможность возместить до 50% инвестиций бизнес-ангелам — максимально 10 миллионов рублей.