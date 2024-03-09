Ребенок-гигант родился в Актау 8 марта

Напомним, ранее мы также рассказывали, на сколько увеличилось население Казахстана за первый месяц 2024 года. Кроме того, 16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек. В феврале зампремьера Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что население Казахстана достигнет 27,6 млн человек к 2050 году. А накануне 8 марта мы писали, что на сегодняшний день 10 260 057 человек от общей численности населения Казахстана составляют женщины.