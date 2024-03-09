Ребенок-гигант родился в Актау 8 марта

В Международный женский день в Актау на свет появились 22 ребенка, из них девять девочек и 13 мальчиков. Также врачи рассказали, что в женский праздник родился мальчик-гигант, вес которого составляет 5 380 граммов при росте в 60 сантиметров. Самый маленький вес также у мальчика — 2 700 граммов, рост — 49 сантиметров.
Напомним, ранее мы также рассказывали, на сколько увеличилось население Казахстана за первый месяц 2024 года. Кроме того, 16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек. В феврале зампремьера Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что население Казахстана достигнет 27,6 млн человек к 2050 году. А накануне 8 марта мы писали, что на сегодняшний день 10 260 057 человек от общей численности населения Казахстана составляют женщины.