В Узбекистане изменится порядок выдачи пособия при рождении ребенка

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля 2024 года изменится порядок выдачи пособия при рождении ребенка, сообщает Norma.
Согласно постановлению правительства, единоразовое пособие на первого ребенка будут выдавать всем женщинам.
На второго ребенка — только тем женщинам, которые являются членами семьи, внесенной к моменту рождения ребенка в «Единый реестр социальной защиты».
Во всех остальных случаях пособие не выплачивается.
Подать заявление на получение пособия можно в центрах госуслуг или через ЕПИГУ.