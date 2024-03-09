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В Узбекистане изменится порядок выдачи пособия при рождении ребенка

Кабмин внес изменения и дополнения в некоторые правительственные решения, направленные на совершенствование порядка выплаты некоторых социальных пособий.
Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля 2024 года изменится порядок выдачи пособия при рождении ребенка, сообщает Norma.

Согласно постановлению правительства, единоразовое пособие на первого ребенка будут выдавать всем женщинам.

На второго ребенка — только тем женщинам, которые являются членами семьи, внесенной к моменту рождения ребенка в «Единый реестр социальной защиты».

Во всех остальных случаях пособие не выплачивается.

Подать заявление на получение пособия можно в центрах госуслуг или через ЕПИГУ.