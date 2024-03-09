В Казахстане начнут готовить военных дирижеров: ранее они обучались в России

АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи анонсировал подготовку офицерских кадров по специальности «дирижирование в военном деле». Обучение творческой специальности будет проходить на базе Казахской национальной консерватории имени Курмангазы в г. Алматы.
Это стало возможным благодаря заключению меморандума между двумя высшими учебными заведениями. Подписи под документом скрепили их руководители полковник Кайрат Даутов и Нуркен Аширов.
До этого момента специалисты вузов провели работу по составлению учебного плана по образовательной программе «дирижирование (духовым оркестром) с изменениями в соответствии с квалификационными требованиями для военного дирижера».
Преимуществом четырехгодичного обучения станет получение двух дипломов — военного и гражданского вузов с присвоением академической степени бакалавра.
— Это уникальное и конкурентоспособное предложение на рынке труда. Ведь у нашего выпускника будет как военная, так и музыкальная специальность, — пояснил начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи полковник Кайрат Даутов.
В период обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении. По завершении учебы всем выпускникам гарантируется трудоустройство.
Заметим, что ранее казахстанские курсанты обучались дирижированию духовым оркестром в Военном университете Минобороны Российской Федерации.