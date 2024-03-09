В Магнитогорске впервые за пять лет родилась тройня

«В результате операции у нас на свет появились три мальчика, это трихориальная триамниотическая тройня. Мальчики-братики, конечно, будут похожи, но близнецов среди них нет», — пояснила Ольга Максимова, заведующая перинатальным Центром ГАУЗ «ЦОМиД г. Магнитогорск».
Она таже отметила, что случаев рождения тройни в Магнитогорске не было уже пять лет. В этот же день, 4 марта, в Центре случилось еще одно чудо: родилась двойня (девочка и мальчик).
Как рассказывал «МК-Челябинск», сегодня также стало известно о том, что южноуральские врачи рассказали об экстренных родах на Первом канале. В 2022 году в онкоцентре появилась на свет девочка Ева весом 480 граммов.