В Колосовском районе Омской области объявлен карантин

Причиной стал очаг бешенства на территории Колосовского дома детства. Его территория, а также зона в радиусе 700 метров подлежат изоляции. В течение следующих двух месяцев в Колосовке нельзя будет лечить больных животных, ввозить и вывозить животных, подверженных вирусу, а также снимать шкуры с их трупов. Будут также запрещены ярмарки и отлов диких животных для зоопарков.