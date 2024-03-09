В Колосовском районе Омской области объявлен карантин

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о введении карантина на территории Колосовского района. Карантин будет действовать до 5 мая.
Причиной стал очаг бешенства на территории Колосовского дома детства. Его территория, а также зона в радиусе 700 метров подлежат изоляции. В течение следующих двух месяцев в Колосовке нельзя будет лечить больных животных, ввозить и вывозить животных, подверженных вирусу, а также снимать шкуры с их трупов. Будут также запрещены ярмарки и отлов диких животных для зоопарков.
Ответственный за выполнение указа — глава Минсельхоза Омской области Николай Дрофа. Отметим, что с начала года это не первый случай обнаружения бешенства в Колосовском районе: в конце января в селе Крайчиково вирус нашли у собаки.