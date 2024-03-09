В Ташкенте запустят проект по кейс-менеджменту и оказанию услуг онкопсихолога для женщин, больных раком

Одной из целей Государственной программы 2024 года является раннее выявление онкологических заболеваний и снижение уровня смертности среди женщин. Для этого планируется увеличить охват целевой группы программами скрининга рака шейки матки и молочной железы.
В рамках программы начнут формировать скрининг и канцер-регистры, утвердят клинический стандарт скрининга рака шейки матки и молочной железы, внедрят систему выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.
Для этого районные медицинские объединения будут оснащены 14 маммографическими аппаратами, которые интегрируют в единую республиканскую систему. Также в регионах будет работать передвижной и стационарный маммограф.
Частные клиники также обяжут подавать в Министерство здравоохранения отчет по маммографическим исследованиям.
В крупных городах на базе онкологических центров организуют группы взаимопомощи для женщин, больных раком. Пилотный проект стартует в Ташкенте. Здесь апробируют механизм кейс-менеджмента социальными работниками и оказания услуг онкопсихолога.
Для справки
Кейс-менеджмент (социальное сопровождение) — это подход к предоставлению услуг, ориентированный на удовлетворение потребностей клиента/клиентки.
Канцер-регистр — это единый реестр данных об онкологических больных, созданный для сбора статданных и управления онкологической помощью в стране.