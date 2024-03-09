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В Ташкенте запустят проект по кейс-менеджменту и оказанию услуг онкопсихолога для женщин, больных раком

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане решили серьезно бороться с раковыми заболеваниями у женщин. В стране появятся канцер-регистры, в регионах — маммографы, а в крупных городах — услуги онкопсихолога для больных раком, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Одной из целей Государственной программы 2024 года является раннее выявление онкологических заболеваний и снижение уровня смертности среди женщин. Для этого планируется увеличить охват целевой группы программами скрининга рака шейки матки и молочной железы.

В рамках программы начнут формировать скрининг и канцер-регистры, утвердят клинический стандарт скрининга рака шейки матки и молочной железы, внедрят систему выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.

Для этого районные медицинские объединения будут оснащены 14 маммографическими аппаратами, которые интегрируют в единую республиканскую систему. Также в регионах будет работать передвижной и стационарный маммограф.

Частные клиники также обяжут подавать в Министерство здравоохранения отчет по маммографическим исследованиям.

В крупных городах на базе онкологических центров организуют группы взаимопомощи для женщин, больных раком. Пилотный проект стартует в Ташкенте. Здесь апробируют механизм кейс-менеджмента социальными работниками и оказания услуг онкопсихолога.

Для справки

Кейс-менеджмент (социальное сопровождение) — это подход к предоставлению услуг, ориентированный на удовлетворение потребностей клиента/клиентки.

Канцер-регистр — это единый реестр данных об онкологических больных, созданный для сбора статданных и управления онкологической помощью в стране.