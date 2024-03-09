Юрий Гагарин в Молдавии: Побывал на свадьбе и подарил молодоженам ковер, налегал на мититеи с кырнэцэями и начал учить молдавский язык

— Он сразу же откликнулся на это приглашение и с радостью согласился приехать в Молдавию, тем более, что до этого никогда не бывал в наших краях, — рассказывала Людмила Скальная. — В преддверии такого исторического визита комсомольцы безумно волновались, осознавая огромную ответственность, которая ложится на плечи. Однако Юрий Алексеевич оказался необыкновенно солнечным человеком, очень открытым и дружелюбным. Он не любил официоза и даже немного стеснялся всего этого. Несмотря на лавры и почести, традиционные молдавские хлеб-соль, с которыми мы встретили его ещё в аэропорту, он стал общаться с нами не с высоты первого космонавта, а как обычный простой человек. Юрий Гагарин сразу же обратил внимание, что я похожа на его жену Валентину, стал расспрашивать пионера, вручавшего ему при встрече цветы, о школе, любимых книгах, увлечениях. На следующий день была запланирована его встреча на Центральной площади с жителями Кишинёва. Когда Гагарин вышел из Дома правительства к людям, они скандировали и аплодировали почти полчаса — эмоции захлестывали. Мы постарались сделать для Юрия Алексеевича интересную программу, насыщенную так называемым молдавским колоритом. На первом месте была, конечно, национальная кухня, от которой первый космонавт был в настоящем восторге. Плацынты и кырнэцэй в ресторане «Дойна» просто покорили первого космонавта. Что уж тут говорить о Криковских подвалах! Но, вопреки легендам, провёл он там не два дня, а всего несколько часов, причём он не пил там, а именно символически дегустировал. Одним из самых ярких моментов пребывания стала свадьба в Кожушне, куда комсомольцы пригласили Юрия Алексеевича. К концу своего визита Гагарин уже знал немало слов на молдавском языке и на своей последней встрече на Республиканском стадионе, куда пришли более 20 тысяч кишинёвцев, обратился к ним со словами: «Дражь товарэшь». С собой домой в Москву Юрий Гагарин увёз увесистый бочонок отборного вина, ковёр ручной работы и целый чемодан сувениров. А на прощание пообещал всем, что обязательно ещё раз приедет в солнечную Молдавию, которая ему безумно понравилась!