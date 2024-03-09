Юрий Гагарин в Молдавии: Побывал на свадьбе и подарил молодоженам ковер, налегал на мититеи с кырнэцэями и начал учить молдавский язык

Гагарин прилетел в Кишинев позже запланированного, очень поздним вечером. И потому его встречали лишь толпы молодых людей, которые сами пришли в аэропорт. Гагарин много улыбался, хоть и выглядел уставшим. Из аэропорта его сразу же отвезли в гостевой комплекс ЦК. Он располагался на месте нынешней гостиницы «Jolly Alon». Пожелав Гагарину приятного отдыха, сопровождающие ушли. А уже утром следующего дня космонавт совершил мини-турне по кишиневским школам. И даже заехал в Кишиневский государственный университет (сейчас МолдГУ) по пути на встречу с представителями партийных организаций республик СССР. После этой встречи, где Гагарин впервые в Кишиневе выступил с речью, гостя повезли в Национальную филармонию, где был устроен концерт. В малом зале накрыли банкетный стол на пятьдесят человек. Гагарину очень понравились молдавские гратарные блюда — космонавт весь вечер налегал на мититеи и кырнэцэи. А вот спиртным, вопреки слухам, не злоупотреблял. В тот день Гагарин ночевал в гостевом домике ЦК, расположенном на Театральной улице.
«Он подарил мне все свои цветы»
У въезда в село Кожушна Гагарина встречали толпы людей. Среди них был Анатолий Смоли, студент 4 курса мединститута. У Анатолия в тот день была свадьба с любимой — Раисой. Пробившись к Гагарину, Смоли пригласил космонавта быть свидетелем на бракосочетании. Гагарин… согласился! И поехал на свадьбу.
Раиса Смоли:
— Волновалась я ужасно. Во-первых, свадьба, во-вторых, сам Юрий Алексеевич! Он в самом начале сделал очень красивый жест: подарил мне все цветы, которые ему дарили в Кишиневе и Кожушне. Сказал, что в этот день все цветы мира — мои. Он вообще был очень обаятельным.
Кроме цветов, Гагарин подарил молодоженам ковер, изготовленный здесь же, в Молдове. Гулял на молдав-ской свадьбе Юрий Алексеевич несколько часов. Ему очень понравилось домашнее вино. И еще: в Кожушне на свадьбе первый космонавт Земли впервые по-пробовал мамалыгу. И был в восторге.
Раиса Смоли:
— Он был совсем простой в общении, много шутил. Пожелал нам счастья, потом много танцевал. Да, Гагарин через несколько часов уже очень даже неплохо танцевал наши народные танцы. Мы с Толиком запомнили эти несколько часов на всю жизнь.
Сейчас Анатолий и Раиса Смоли, на свадьбе которых гулял сам Гагарин, живут в Сороках. Оба — врачи.
«К концу своего визита Гагарин превратился в настоящего молдаванина»
Чего только не болтали досужие языки о трехдневном пребывании в Молдавии первого покорителя космоса! Небылицей № 1 была история с Криковскими подвалами, откуда якобы Юрия Алексеевича долго не могли вызволить. «Комсомолка» не стала гадать на кофейной гуще, а обратилась к непосредственной участнице тех событий Людмиле Скальной. Она в 1966 году занимала пост второго секретаря ЦК комсомола республики и курировала визит Гагарина от начала и до конца 1966 вошёл в летопись Советской Молдавии как год 500-летия Кишинёва. Эту масштабную дату молдавские комсомольцы решили отметить с размахом и пригласили на день рождения столицы республики главного кумира 60-х — первого космонавта Юрия Гагарина.
— Он сразу же откликнулся на это приглашение и с радостью согласился приехать в Молдавию, тем более, что до этого никогда не бывал в наших краях, — рассказывала Людмила Скальная. — В преддверии такого исторического визита комсомольцы безумно волновались, осознавая огромную ответственность, которая ложится на плечи. Однако Юрий Алексеевич оказался необыкновенно солнечным человеком, очень открытым и дружелюбным. Он не любил официоза и даже немного стеснялся всего этого. Несмотря на лавры и почести, традиционные молдавские хлеб-соль, с которыми мы встретили его ещё в аэропорту, он стал общаться с нами не с высоты первого космонавта, а как обычный простой человек. Юрий Гагарин сразу же обратил внимание, что я похожа на его жену Валентину, стал расспрашивать пионера, вручавшего ему при встрече цветы, о школе, любимых книгах, увлечениях. На следующий день была запланирована его встреча на Центральной площади с жителями Кишинёва. Когда Гагарин вышел из Дома правительства к людям, они скандировали и аплодировали почти полчаса — эмоции захлестывали. Мы постарались сделать для Юрия Алексеевича интересную программу, насыщенную так называемым молдавским колоритом. На первом месте была, конечно, национальная кухня, от которой первый космонавт был в настоящем восторге. Плацынты и кырнэцэй в ресторане «Дойна» просто покорили первого космонавта. Что уж тут говорить о Криковских подвалах! Но, вопреки легендам, провёл он там не два дня, а всего несколько часов, причём он не пил там, а именно символически дегустировал. Одним из самых ярких моментов пребывания стала свадьба в Кожушне, куда комсомольцы пригласили Юрия Алексеевича. К концу своего визита Гагарин уже знал немало слов на молдавском языке и на своей последней встрече на Республиканском стадионе, куда пришли более 20 тысяч кишинёвцев, обратился к ним со словами: «Дражь товарэшь». С собой домой в Москву Юрий Гагарин увёз увесистый бочонок отборного вина, ковёр ручной работы и целый чемодан сувениров. А на прощание пообещал всем, что обязательно ещё раз приедет в солнечную Молдавию, которая ему безумно понравилась!
— Вообще, Гагарин очень тепло относился к Молдавии! — вспоминал Григорий Кушнир, бывший в то время членом бюро ЦК ЛКСМ. — Помню, когда пленум ЦК ВЛКСМ проходил или еще какие-нибудь всесоюзные мероприятия, Юрий Алексеевич постоянно был с молдавской делегацией! То ли у него были какие-то личные человеческие отношения, то ли приятные воспоминания о нашей республике, когда он здесь бывал. С нами в гостинице он мог быть до первых петухов. Без песен и молдавского вина не обходилось! Сам Бог велел… Это же была визитная карточка Молдавии. И места он вспоминал наши… А уж о Криково у него воспоминания остались на всю жизнь! Он говорил нам, что после космоса самое большое впечатление — это Криковские подвалы!
А еще Юрий Алексеевич сажал в Молдавии деревья. Хорошая все-таки была традиция, чтобы высокие гости озеленяли нашу солнечную республику! Одно дерево Юрий Алексеевич посадил в парке на Рышкановке, а второе — на Аллее дружбы в парке Пушкина. Была там и табличка: «Дерево посажено летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза Гагариным Юрием Алексеевичем». Таблички после развала СССР, естественно, убрали. Но «Комсомолке» благодаря Григорию Кушниру удалось отыскать это дерево.
Народ на площади скандировал: «Га-га-рин!, Га-га-рин!»
О первом посещении Юрием Алексеевичем нашей республики писано-переписано. Но о его пребывании у нас известно далеко не все.
— Юрий Гагарин сразу обратил на меня свое внимание, сказал, что я очень похожа на его жену Валентину, у которой такая же прическа и очки, — вспоминала Людмила Скальная, которая в то время была вторым секретарем ЦК ЛКСМ Молдавии. — Помню, мы находились в здании Совета министров, должны были выйти на Площадь Победы, где собралась огромная толпа народа!
И тут случился казус. Дело в том, что Людмила Емельяновна взяла с собой крохотного сынишку Евгения, которому еще и годика не исполнилось.
— Так хотелось, чтобы он приобщился к истории, хоть прикоснулся к первому космонавту, сфотографировался с ним! — объясняла Людмила Скальная.
Юрий Алексеевич взял малыша на руки, и тот пальчиком случайно порезался о звезду Героя Советского Союза на кителе Гагарина.
Потекла кровь, ребенок начал рыдать. Кровь остановить не получалось. Юрий Гагарин попросил найти зеленку.
— А день был выходной, все кабинеты закрыты, — рассказывала Людмила Емельяновна. — Долго искали — все не находили. Наконец-то нашли какой-то одеколон, остановили кровь.
Весь этот казус занял минут семь. Охрана Гагарина и высокое начальство все время торопили Юрия Алексеевича выйти к народу. Мол, люди волнуются. А Юрий Алексеевич — ни в какую: «Не выйду, пока кровь не остановим!».
— Фотограф и запечатлел этот момент, когда мы ищем зеленку. Подошли к окну, и Юрий Гагарин увидел, сколько людей его ждет и скандирует: «Га-га-рин!, Га-га-рин!», — говорила Людмила Емельяновна. — Но все закончилось благополучно, правда, меня потом поругали за это…
В Молдавии Гагарину не разрешили встретиться с бывшим одноклассником
О приезде первого космонавта планеты в нашу республику рассказывал Василий Дмитриевич Гандрабура, бывший в то время вторым секретарем райкома Страшен. Василий Дмитриевич показал нам старую фотографию, на которой был изображен Гагарин и еще несколько человек.
— Вот этот мужчина, — показал Василий Дмитриевич на статного офицера, стоявшего на снимке справа от Гагарина, — был одноклассником Гагарина, тогда он служил в молдавской милиции. Только вот фамилию его я, к сожалению, не запомнил.
Мы выяснили данные одноклассника Гагарина. Оказалось, что это — Виктор Васильевич Зубов. С нами связалась дочь Виктора Васильевича, которая и прислала нам фотографии отца с Гагариным.
— Отец, — рассказала Лидия Диаконова, — сам родом из села Клушино, что в Смоленской области. А Гагарин — из Гжатска (теперь это город Гагарин). Между селом и городом несколько километров, но ходили они в одну сельскую школу. Во время приезда Гагарина в Кишинев отцу организовали встречу с знаменитым одноклассником.
Первый космонавт должен был даже поехать домой к семье Зубовых, в Новые Анены, где Виктор Васильевич работал начальником РОВД. Но из соображений безопасности поездка в Анены не состоялась. Хотя семья Зубовых Гагарина очень ждала. Сам Виктор Васильевич встречей остался очень доволен и часто ее вспоминал.
КСТАТИ. Молдавский космонавт сыграл свадьбу в космосе!
В Молдавии готовили непосредственно и самих космонавтов. В отряд космонавтов шестидесятых годов были набраны летчики-высотники из тираспольской авиачасти. Поскольку немногие способны помнить вечно имена молдавских космонавтов, «Комсомолка» их напоминает: Виктор Горбатко, Василий Циблиев, Владимир Дежуров, Анатолий Березовой, Юрий Гидзенко, Евгений Хрунов, Юрий Маленченко. Последний отметился тем, что, будучи в космосе, устроил по телесвязи свою свадьбу с невестой, которая находилась на Земле.
Кстати, Молдова занимает второе место в списке стран, которые работают, вернее работали, на космическую отрасль. Вряд ли об этом знали школьники, которые легко курочили на мелкие детальки механические карандаши «Кимек». История появления этих карандашей незабываема.
В семидесятых годах прошлого века космонавты столкнулись с действительно трудной задачей — чем писать в невесомости? Карандаш подходит, но его точить надо, а в невесомости стружка становится смертельно опасной для дыхания. Шариковая ручка не подходит — в невесомости чернила из пасты не текут к шарику и бумаге. Выход был найден в середине семидесятых годов кишиневскими рабочими механического завода, которые в соавторстве с учеными разработали карандаш с дозированной подачей грифеля «Кимек» — «Кишинёвский механический карандаш».
Сегодня оригинальные «Кимеки» можно найти в Музее космонавтики в Кишиневе, который открыт при Центре технического творчества детей и молодежи сектора Рышкановка, на улице Крынгулуй, 7.
Еще в небольшом музее хранятся уникальные, когда-то съедобные экспонаты. Например, тюбики, в которые когда-то запаивали еду для космонавтов в кишиневском Институте пищевой промышленности. По виду тюбики с едой ничем не отличаются от обычных тюбиков с кремом для обуви или с клеем «Момент». Позже для космонавтов были разработаны мягкие полиэтиленовые тюбики. На стенде музея присутствуют оригинальные экспонаты, хранящие внутри засохшую еду.