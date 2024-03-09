В Татарстане ожидаются небольшой снег и ветер до 10 м/с

В воскресенье, 10 марта, в Татарстане ожидается переменчивая погода, с облачностью и временными прояснениями. Будет идти небольшой снег, а ветер северо-западный 5−10 м/с, передает Гидрометцентр РТ.
Ночные температуры будут колебаться в пределах −7..-12 градусов, однако при прояснениях столбики термометров могут опуститься до −16 градусов. Днем же максимальная температура воздуха составит от −2 до −7 градусов.
Ранее мы писали, что в Гидрометцентре назвали ненормальной погоду в России этой зимой. Такая плотность снега не наблюдалась в стране на протяжении нескольких десятилетий.