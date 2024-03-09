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В Ташкенте будут перекрывать дороги по вечерам в период Рамадана. Локации

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Во время священного месяца Рамадан в Ташкенте ограничат движение автомобилей возле мечетей. Столичное ГУВД опубликовало перечень локаций, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

В ведомстве сообщили, что дороги будут перекрывать ежедневно с 19:00 до 00:00, начиная с 10 марта. Ограничение не коснется специальных транспортных средств..

Движение будет ограничено по следующим локациям:

Мирзо-Улугбекский район:

мечеть Тепа — от улицы Дурмон йули до улицы Олимлар.

Бектемирский район:

мечеть Алибек — от улицы М. Авезова до улицы Хусейна Байкаро.

Яшнабадский район:

мечеть Ислом ота — от второстепенной дороги Фергана йули до улиц Заркент и Обишир;

мечеть Али ибн Абу Толиб — от улицы Чулпон до улицы Салохият.

Мирабадский район:

мечеть Валиходжа угли Норходжа — от пересечения улиц Янги Куйлюк — Файзиобод до улицы 5-й проезд Файзиобод;

мечеть Куйлюк ота — от пересечения улиц ТКАД — Куйлюк ота до проезда Янги Куйлюк.

Сергелийский район:

мечеть Маруф ота — от улицы Чоштепа до улицы 1-й проезд Чоштепа;

мечеть Нугайкургон — от пересечения Янги Сергели — Нугайкургон МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшан — Сагбан.

Яккасарайский район:

мечеть Усмон бин Маъзум — от перекрестка МКАД — Файзли Ташкент до перекрестка МКАД — Кушбеги;

мечеть Яккасарай — от перекрестка Шота Руставели — Яккасарай до перекрестка Яккасарай — Боги Бустон;

мечеть Ракат — от улицы Ж. Шоший до улицы Аския.

Янгихаётский район:

мечеть Ниёзмат ота — от перекрестка ТКАД — Бинокор до въезда в махаллю «Пастдаргом».

Шайхантахурский район:

мечеть Шайх Зайниддин (Кукча) — от перекрестка Кукча Дарвоза — Нурафшан до перекрестка Кукча Дарвоза — Бешкайрагач;

мечеть Камолон — от перекрестка Бунёдкор — Камолон до перекрестка 2-й проезд Камолон — Устазода.

Алмазарский район:

мечеть Хастимом — от перекрестка Нурафшан — Карасарай до перекрестка Карасарай — Абдулла Кадыри;

мечеть Исломобод — от пересечения МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшан — Сагбан;

мечеть Дустджанбай (Сулола) — от перекрестка Сагбан — 12-й проезд Сагбан до перекрестка Келес йули — Норазтепа.

Юнусабадский район:

мечеть Мирза Юсуф (Бадамзар) — по улице Богишамол до улицы Шивли.

Учтепинский район:

мечеть Абдуллох ибн Масъуд (Катта Кани) — от кругового движения Катта Кани до перекрестка улиц Лутфи — Катта Хирмонтепа;

мечеть Хазрати Али — от перекрестка Назарбек — Махорат до пересечения улиц Назарбек — 1-й проезд Замахшари.

Чиланзарский район:

мечеть Новза — вдоль моста от пересечения Бунёдкор — Мукими до здания Олий Мажлиса;

мечеть Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф — от перекрестка Аль Хорезми — Гавхар до улицы Согалли ота;

мечеть Убай ибн Каъф (Буриджар) — от улицы Аль Хорезми до улицы Катта Хирмонтепа.