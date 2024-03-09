В Ташкенте будут перекрывать дороги по вечерам в период Рамадана. Локации

В ведомстве сообщили, что дороги будут перекрывать ежедневно с 19:00 до 00:00, начиная с 10 марта. Ограничение не коснется специальных транспортных средств..
Движение будет ограничено по следующим локациям:
Мирзо-Улугбекский район:
мечеть Тепа — от улицы Дурмон йули до улицы Олимлар.
Бектемирский район:
мечеть Алибек — от улицы М. Авезова до улицы Хусейна Байкаро.
Яшнабадский район:
мечеть Ислом ота — от второстепенной дороги Фергана йули до улиц Заркент и Обишир;
мечеть Али ибн Абу Толиб — от улицы Чулпон до улицы Салохият.
Мирабадский район:
мечеть Валиходжа угли Норходжа — от пересечения улиц Янги Куйлюк — Файзиобод до улицы 5-й проезд Файзиобод;
мечеть Куйлюк ота — от пересечения улиц ТКАД — Куйлюк ота до проезда Янги Куйлюк.
Сергелийский район:
мечеть Маруф ота — от улицы Чоштепа до улицы 1-й проезд Чоштепа;
мечеть Нугайкургон — от пересечения Янги Сергели — Нугайкургон МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшан — Сагбан.
Яккасарайский район:
мечеть Усмон бин Маъзум — от перекрестка МКАД — Файзли Ташкент до перекрестка МКАД — Кушбеги;
мечеть Яккасарай — от перекрестка Шота Руставели — Яккасарай до перекрестка Яккасарай — Боги Бустон;
мечеть Ракат — от улицы Ж. Шоший до улицы Аския.
Янгихаётский район:
мечеть Ниёзмат ота — от перекрестка ТКАД — Бинокор до въезда в махаллю «Пастдаргом».
Шайхантахурский район:
мечеть Шайх Зайниддин (Кукча) — от перекрестка Кукча Дарвоза — Нурафшан до перекрестка Кукча Дарвоза — Бешкайрагач;
мечеть Камолон — от перекрестка Бунёдкор — Камолон до перекрестка 2-й проезд Камолон — Устазода.
Алмазарский район:
мечеть Хастимом — от перекрестка Нурафшан — Карасарай до перекрестка Карасарай — Абдулла Кадыри;
мечеть Исломобод — от пересечения МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшан — Сагбан;
мечеть Дустджанбай (Сулола) — от перекрестка Сагбан — 12-й проезд Сагбан до перекрестка Келес йули — Норазтепа.
Юнусабадский район:
мечеть Мирза Юсуф (Бадамзар) — по улице Богишамол до улицы Шивли.
Учтепинский район:
мечеть Абдуллох ибн Масъуд (Катта Кани) — от кругового движения Катта Кани до перекрестка улиц Лутфи — Катта Хирмонтепа;
мечеть Хазрати Али — от перекрестка Назарбек — Махорат до пересечения улиц Назарбек — 1-й проезд Замахшари.
Чиланзарский район:
мечеть Новза — вдоль моста от пересечения Бунёдкор — Мукими до здания Олий Мажлиса;
мечеть Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф — от перекрестка Аль Хорезми — Гавхар до улицы Согалли ота;
мечеть Убай ибн Каъф (Буриджар) — от улицы Аль Хорезми до улицы Катта Хирмонтепа.