Снег, ветер и паводки прогнозируют в Казахстане на 10 марта

В период с 9 по 10 марта в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха, а также с продолжением интенсивного снеготаяния возможны подтопления талыми водами в Иргизском, Мугалжарском и Шалкарском районах Актюбинской области. Примечание: при интенсивном снеготаянии возможно угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в Иргизском, Мугалжарском и Шалкарском районах.