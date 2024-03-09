Очередь из 2300 фур образовалась на границе Польши и Украины

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. На польско-украинской границе из-за протеста польских фермеров образовалась очередь из 2300 грузовиков, ожидается, что по направлению пропуска пункта «Краковец» блокада завершится до 13 марта, заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, его цитирует РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».
«На границе с Польшей на утро субботы, 9 марта, в очередях находится 2300 грузовиков по всем направлениям, где польские фермеры усложняют или делают невозможным проезд грузовых транспортных средств», — заявил Демченко.
Больше всего транспорта скопилось на пунктах пропуска «Ягодин», «Шегини», где польские фермеры вообще не пропускают грузовики, следующие в сторону Польши, уточнил чиновник. По его словам, ночью польская сторона проинформировала о том, что фермеры предположительно планируют прекратить временно транспортную блокаду по направлению КПП «Краковец», она может продолжаться здесь до 13 марта.
Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.