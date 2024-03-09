Очередь из 2300 фур образовалась на границе Польши и Украины

Больше всего транспорта скопилось на пунктах пропуска «Ягодин», «Шегини», где польские фермеры вообще не пропускают грузовики, следующие в сторону Польши, уточнил чиновник. По его словам, ночью польская сторона проинформировала о том, что фермеры предположительно планируют прекратить временно транспортную блокаду по направлению КПП «Краковец», она может продолжаться здесь до 13 марта.