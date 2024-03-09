9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,6 млн иностранцев посетили Беларусь в прошлом году. Об этом рассказала директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович в проекте БЕЛТА «Страна говорит».

Более 1,6 млн иностранцев посетили Беларусь в прошлом году, рассказала спикер. «Более 750 тыс. из них — россияне. Это иностранцы, которые приехали в Беларусь через аэропорт и наземные границы, в том числе по безвизу. В это количество также не входят туристы, которые путешествовали в Беларусь через границу с Россией на личном авто, потому что они тяжело просчитываются», — отметила Ирина Воронович.

Экспорт туристических услуг за 2023 год составил около $200 млн За 2023 год Беларусь посетили туристы из 174 стран мира Где предпочитали отдыхать белорусы в прошлом году внутри страны Она добавила, что люди, которые приезжают в Беларусь на конференции, форумы, симпозиумы и другие мероприятия, также считаются своеобразными туристами, потому что направлений у отрасли много, в том числе деловой туризм.



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